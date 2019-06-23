محكمة سودانية تأمر بإعادة خدمة الإنترنت

أمرت محكمة سودانية، اليوم الأحد، السلطات بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها منذ بداية يونيو الحالي.



وقال المحامي عبد العظيم الحسن إنه رفع دعوى ضد قطع الإنترنت، والأحد، أمرت محكمة في الخرطوم بإعادتها.



وقال الحسن لفرانس برس "رفعت دعوى قبل عشرة أيام، واليوم أمرت القاضية عواطف عبد اللطيف هيئة الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت فورا".



ويمكن للسلطات استئناف الحكم لدى المحكمة العليا.



وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في السودان، الفريق شمس الدين الكباشي، قال مطلع الشهر الحالي إن "مواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديدا للأمن القومي ولن نسمح بإعادتها".



وبحسب شهود عيان، واصل قادة الاحتجاجات تنظيم حملات في الأحياء السكنية وتجمعات مسائية للإبقاء على حركتهم حية.