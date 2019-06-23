القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
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الأحد 23/يونيو/2019 - 02:34 م

رئيس موزمبيق يشيد بمعبد الأقصر وعظمة الحضارة المصرية

رئيس موزمبيق يشيد
أ ش أ
dostor.org/2683413

أشاد الرئيس الموزمبيقي فيليبي نيوسي، الأحد، بروعة تصميم معبد الأقصر وعظمة الحضارة المصرية القديمة، معربًا عن إعجابه بمحافظة الأقصر وما تحويه من كنوز أثرية فريدة.

من جانبه، قال مدير معبد الأقصر أحمد بدر - في تصريح - إن رئيس موزمبيق والوفد المرافق له زاروا اليوم المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر، حيث تفقدوا المعبد وطريق الكباش ومعبد الكرنك واستمعوا لشرح وافٍ لكافة معالم المحافظة الأثرية.

وكان رئيس موزمبيق والوفد المرافق له قد زاروا أمس السبت، منطقة آثار الهرم، وذلك على هامش وجوده في مصر بمناسبة كأس الأمم الإفريقية، حيث كان في استقباله أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم.

وأجرى رئيس موزمبيق والوفد المرافق له جولة تفقدية تضمنت زيارة الهرم الأكبر من الداخل ومنطقة البانوراما، واستمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ المنطقة الأثرية، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

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