القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:59 م

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي
11:35 ص

قبل التصويت.. حسن طلب: جابر عصفور لن يتحمل هزيمة رابعة
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
رياضة
الأحد 23/يونيو/2019 - 02:34 م

دول جنوب شرق آسيا ستتقدم بعرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2034

برايوت تشان أوتشا
برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء تايلاند
وكالات
dostor.org/2683411

قال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء تايلاند، اليوم الأحد، إن دول جنوب شرق آسيا ستتقدم بعرض مشترك لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، وذلك بعد اجتماعه بقادة دول المنطقة في بانكوك.

واستضافت آسيا الحدث الرياضي العالمي مرة واحدة خلال تنظيم مشترك بين اليابان وكوريا الجنوبية، بنسخة 2002، وستعود الكأس للقارة عندما تستضيف قطر النسخة المقبلة في 2022.

وقال برايوت، في ختام مؤتمر صحفي بأول قمة هذا العام لرابطة تضم عشر دول بجنوب شرق آسيا: "يقدم القادة الدعم للمنطقة لاستضافة كأس العالم 2034 إن كان هذا بالإمكان".

وأضاف: "أود أن أدعو كل الأشخاص المنتمين لرابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لدعم اتحادات كرة القدم ببلادهم لتحقيق هذا الحلم".

وتضم رابطة (آسيان) كمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام وبروناي.

ويعيش بالمنطقة أكثر من 640 مليون شخص، ويتابع الكثير منهم كرة القدم بشغف رغم تواضع مستوى المنتخبات الوطنية، إذ لم تنجح أي دولة بها في التأهل لكأس العالم على الإطلاق.

ويرى خبراء أنه من الصعب التعامل مع تفاصيل استضافة عشر دول للبطولة مع احتمالية تأسيس فريق واحد يضم أفضل اللاعبين بالمنطقة ليكون صاحب الضيافة.

وربما يتنافس عرض (آسيان) المحتمل مع الصين المرشحة لتقدم السباق عند فتح المجال أمام عودة كأس العالم إلى آسيا.

وكانت نسخة 2002 الوحيدة التي أقيمت في أكثر من بلد، لكن نسخة 2026 ستشهد تنظيما ثلاثيا بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك

منذ أقل من شهر

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر

منذ أقل من شهر

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط

منذ أقل من شهر

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ أقل من شهر

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ أقل من شهر

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الآن

"الصحة" تعلن استمرار التجهيز للمبادرة الرئاسية "صحة المرأة"

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

نتنياهو: العدوان الإيراني يزداد في المنطقة منذ الاتفاق النووي

"العثمانلي يحتضر".. واشنطن بوست: أردوغان لن يترك أوغلو يظفر باسطنبول

ads
ads
الأكثر قراءة

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

"تايم سبورت" تبث 11 حملة إعلانية في أول أيام بطولة الأمم

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 27% والبيض 35%

مدير المنتخب يؤكد واقعة تحرش اللاعبين بعارضة أزياء (فيديو)

ألبومات الصور

بالصور.. ضبط 300 كيلو أسماك مجمدة منتهية الصلاحية فى الأقصر

مباراة الكونغو وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

"أمم أفريقيا" فى عزبة صلاح الدين بالقليوبية

حفل الفنان محمود الليثي في الجامعة الأمريكية

رياضة

رئيس اتحاد الكرة الجزائري يتدخل لحل أزمة المشجعين مع التذاكر

مدرب مالي يتمنى بلوغ الأدوار النهائية في أمم افريقيا

عبد الله ديابي نجم مالي: الكرة الموريتانية تطورت بشكل كبير

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

"تايم سبورت" تبث 11 حملة إعلانية في أول أيام بطولة الأمم

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 27% والبيض 35%

مدير المنتخب يؤكد واقعة تحرش اللاعبين بعارضة أزياء (فيديو)

الرئيس نيوز

أول قرار من اتحاد الكرة بشأن واقعة "ماريهان وثلاثي المنتخب"

على رأس وفد وزارى.. رئيس الحكومة يغادر مطار القاهرة متوجها لألمانيا

"صفقة القرن" ليست سوى خطأ في الترجمة.. القصة كاملة

هل تصل الوساطة الإثيوبية بالسودان إلى المجلس السيادي؟

ترامب: ينبغي ألا تفهم إيران الحكمة على أنها ضعف

كشكول

"دفن النفايات الخطرة" ندوة للبحث العلمي

"خريجى الأزهر" تطلق دورتها التدريبية لشباب الأئمة والمعلمات من بريطانيا

"التعليم" تبحث سبل تطوير المنظومة التربوية بـ"الضبعة النووية"

"صناعة الأسمدة والمبيدات الحيوية" ندوة بالبحث العلمي

إطلاق أول منصة إلكترونية للتسامح بـ "إعلام الأهرام الكندية"

الأمصار

قبائل ليبية تطالب الأمم المتحدة بتحقيق التوزيع العادل للثروات

استقرار سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية اليوم

مدرب مالي: استعدينا بشكل جيد ونسعي لبلوغ الأدوار النهائية

تشيلي يصطدم بأوروجواي في نهائي مبكر لكوبا أمريكا

منتخب الكونغو يعتذر لجماهيره بسبب الخسارة أمام أوغندا

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

"فضيحة" في ثانوية مرموقة تخرج منها 8 فائزين بجائزة نوبل

خبير أسترالي: هجمات التماسيح ستزداد مع تزايد الاحترار العالمي

أطباء يكشفون "الآثار المدمرة" للأجهزة اللوحية على أصابع الأطفال

الصحة

خبراء: ضعف المناعة وراء انتشار حمى الضنك في سنغافورة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎