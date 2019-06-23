ترامب يمنح الديمقراطيين فرصة أخيرة للتفاوض قبل "الترحيل الكبير"

منح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعضاء الحزب الديمقراطي فرصة أخيرة للتفاوض فيما يخص قانون اللجوء والهجرة والتعامل مع الحدود الجنوبية.



وقال ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "أعطي الديمقراطيين فرصة أخيرة للتفاوض على التغييرات البسيطة في أزمة اللجوء للقضاء على ثغراتها".



وتابع: "كل هذا سيؤدي لإصلاح أزمات الحدود الجنوبية، بجانب المساعدات التي تقدمها لنا المكسيك الآن، فربما ننجح فيه، الأمر يستحق المحاولة بالفعل، قبل أسبوعين من بداية الترحيل الكبير".



وتعد أزمة الهجرة شاغل ترامب الرئيسي ومن أبرز الخلافات المشتعلة في الكونجرس الآن، حيث يريد ترامب تضييق الخناق على المهاجرين، خصوصًا من الجنوب المكسيكي، وقد أثار الجدل بالفعل أواخر العام الماضي بأزمة فصل العائلات.