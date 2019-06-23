المدير الفني لمنتخب أنجولا: لن نكون "صيدا سهلا" أمام تونس

أكد الصربي، سيردان فاسليلفيش، المدير الفني لمنتخب أنجولا خلال المؤتمر الصحفي، لمباراة فريقه وتونس، الذي عقد صباح اليوم الأحد، باستاد السويس، أن فريقه لن يكون صيدا "سهلا" أمام نظيره التونسي غدا، في افتتاح الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.



وقال إنه "على الرغم من وجود إصابات وغيابات في الفريق، إلا أننا سنقدم كل ما بوسعنا في المباراه عبر الإمكانيات الفنية المتاحة لدينا".



وأضاف فاسليفيش: "شاركنا في 7 نسخ فقط من أصل 32 ونجحنا في تحقيق مفاجأه بالتأهل بعد غياب نسختين وسنسعى لاستمرار المفاجأة والوصول لأبعد مدى ممكن بالبطولة".



وتستضيف محافظة السويس المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنغولا، على ملعب استاد السويس الرياضي.



ومن المقرر أن تقام مباراة تونس أمام أنجولا غدا الاثنين 24 يونيو الجاري، فيما سيواجه مالي يوم الجمعة 28 يونيو، وسيلعب مع موريتانيا يوم الثلاثاء 2 يوليو المقبل.