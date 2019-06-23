أسيران فلسطينيان من محافظة جنين يدخلان أعواما جديدة من الاعتقال

دخل اليوم الأحد، الأسيران رياض عبد الرحيم أحمد ابو علي من بلدة صانور جنوب جنين عامه الـ17 في الأسر، هو محكوم 20عاما، والأسير يوسف محمد يوسف عبد العزيز من جنين عامه الـ15 وهو محكوم لمدة 14عاما و8 شهور.



وأفاد منتصر سمور مدير نادي الأسير لـ"وفا، بأن الأسيرين حرما وأسرتيهما من الزيارة منذ سنوات كعقاب تعسفي.



يأتي هذا فيما جدد مستوطنون، اليوم الأحد، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفاد مراسل وكالة أنباء وفا بأن أكثر من 100 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية قبل ان يغادروه من باب السلسلة.