غدا.. افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية

تنطلق مباريات المجموعة الخامسة، بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في نسختها 32، غدا، فيما تختتم مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة المقامة على ملعب السلام بالقاهرة.



ومن المقرر أن يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره الجنوب أفريقي بالجولة الأولى بالمجموعة الرابعة، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، والتي يسعى من خلالها منتخب كوت ديفوار "الأفيال" حصد أول 3 نقاط في مشواره نحو المنافسة من أجل إحراز لقبه الثالث بهذه البطولة بعد عامي 1992 و2015.



ويمتلك المدرب إبراهيم كمارا، العديد من النجوم على رأسهم اللاعب ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، وسيرجي أوروير، مدافع توتنهام الإنجليزي، وماكسي جراديل، مهاجم سانت اتيان الفرنسي، وجيرفينهو لاعب أرسنال الإنجليزي السابق، والمحترف حاليا في صفوف نادي هيباي فورتون الصيني، إلى جانب مجموعة كبيرة من المحترفين.



كما يعد منتخب جنوب إفريقيا من المنتخبات المرشحة لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة، حيث يتولى تدريبه الإنجليزي ستيوارت باكستر، والذي بدأ مهمته عقب نهاية تصفيات كأس العالم 2018 في أكتوبر 2017.



ويعتمد باكستر على عدد من اللاعبين المحترفين، لقيادة المنتخب، مثل، ليبو موثيبا، مهاجم نادي ليل الفرنسي، وبيرسي تاو، لاعب تشارليروا البلجيكي، بينما يغلب على التشكيلة نجوم فريق صن داونز الذي يعد أقوى فرق الدوري المحلي في الوقت الحالي.



كما سيواجه منتخب تونس نظيره الأنجولي فى افتتاح مباريات المجموعة الخامسة على ملعب السويس الرياضي فى تمام الساعة السابعة مساء.



ويسعي منتخب تونس " نسور قرطاج " تحت قيادة الفرنسي آلان جيريس إلى إضافة اللقب القاري الثاني له في بطولة كأس الأمم الأفريقية، نظرا لوجود نخبه من اللاعبين المميزين، من المحليين والمحترفين حيث يضم المنتخب 9 لاعبين محليين مقابل 14 من المحترفين أبرزهم معز حسان (نيس الفرنسي)، فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) – محمد دراغر (بادربوم الالماني) – ديلان برون (لاغنتواز البلجيكي) – ياسين مرياح (اولمبياكوس اليوناني)- اسامة الحدادي (الاتفاق السعودي) – رامي البدوي (الفيحاء السعودي) – مارك اللمطي (باير ليفركوزن الالماني) – الياس السخيري (مونبيليي الفرنسي)- نعيم السليتي (ديجون الفرنسي) – بسام الصرارفي (نيس الفرنسي) – الفرجاني ساسي (الزمالك المصري ) – وهبي الخزري (سانت ايتيان الفرنسي) – يوسف المساكني (ماس يوبن البلجيكي).



ويعد منتخب أنجولا من المنتخبات المرشحة للسير إلى الأدوار المتقدمة بالبطولة، حيث من المتوقع أن يسعى إلى تخطي دور الربع النهائى لأول مرة في تاريخه وهو أبرز إنجازاته في كأس الأمم الإفريقية، حيث تأهل للدور ربع النهائي في نسختى 2008 و2010.



ويعود منتخب أنجولا من جديد للمشاركة في البطولة القارية، بعد غياب عن النسختين الماضيتين، بقائمة تعتمد على مجموعة من أبرز لاعبي الجيل الحالي على رأسهم، بارتولوميو باستوس مدافع لاتسيو الإيطالي، وويلسون إدواردو لاعب فريق سبورتينج براغا البرتغالي، وبرونو جاسبار ظهير أيمن سبورتينج لشبونة البرتغالي، وجيرالدو دا كوستا جناح الأهلي المصري.



وفى ختام مباريات الغد، والجولة الأولى بالمجموعة الخامسة يواجه المنتخب المالي نظيره الموريتانى على ملعب السويس الرياضى في تمام الساعة العاشرة مساء.



وتمثل البطولة الحالية أهم طموحات منتخب مالي "النسور" حيث يأمل فى التتويج بها لأول مرة في تاريخه، خاصة وأنه كان منافسا قويا في عدد من النسخات الماضية للبطولة القارية، وحصل على وصافة البطولة مرة وحيدة عام 1972.



ويعلق مدرب المنتخب المالي محمد مجاسوبا (61 عاما) آمالا كبيرة في القائمة التي اختارها والتي ضمت الرباعي أداما تراوري "وولفرهامبتون الانجليزى"، وخليفة كوليبالي "مهاجم نادي جالي ينك ببلجيكا"، وموسى دجينيبو "ستاندار دو لييج البلجيكي"، وسيكو كويتا "مهاجم ليفرينج النمساوي".



أما منتخب موريتانيا فتأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية "كان 2019"، ويسعى إلى ترك بصمة جيدة في النسخة التي تستضيفها مصر.



ويعتمد منتخب المرابطون تحت قيادة الفرنسي كورينتين مارتينيز دا سيلفا، الشهير باسم مارتينيز صاحب الـ 49 عاما، على مجموعة مميزة من اللاعبين في الوقت الحالي يشكلون أمل المنتخب الموريتاني في الظهور بشكل مميز خلال البطولة الإفريقية أبرزهم مولاي أحمد خليل "بسام" مهاجم نادي مستقبل قابس التونسي وعمر ندياي لاعب مدافع فريق المصنعة العماني بالإضافة إلى عبدول با مدافع فريق أوكسير الفرنسي.