جرافات الاحتلال تهدم غرفة زراعية وخزّانًا شمال طولكرم

هدمت جرافات الاحتلال، قبل قليل، بركسا زراعيا وغرفة قيد الإنشاء بالقرب من أحراش قفين شمال طولكرم.



وقال نزار عبدالرحيم عجولي، صاحب الأرض، إنه تفاجأ بجرافة احتلالية بحراسة عدد من الجيبات العسكرية تطوق أرضه الزراعية الواقعة شرق القرية، وقامت بهدم البركس والغرفة، وتخريب خزان كبير للمياه يخدم الزراعة.



وأضاف أن قوات الاحتلال أخطرته، في شهر أبريل الماضي، بنية هدم الغرفة التي كانت قيد الإنشاء، وأمهلوه حتى الثلاثين من شهر مايو، قام في حينها بتجهيز الأوراق الثبوتية الخاصة بالأرض، ليتفاجأ اليوم بهدم الغرفة دون سابق إنذار.



يأتي هذا فيما جدد مستوطنون، اليوم الأحد، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفاد مراسل وكالة "وفا" بأن أكثر من 100 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية قبل أن يغادروه من باب السلسلة.