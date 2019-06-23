صحيفة إفريقية: قوة الفراعنة في جماعية الأداء والأعصاب الفولاذية

أكدت صحيفة "مونيتور" الإفريقية، أن الفراعنة يشكلون خطر كبير على باقي المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي انطلقت في مصر يوم الجمعة الماضي.



وتابعت أن خطر الفراعنة لا يقتصر على اللاعب الدولي محمد صلاح فقط، وإنما الأمر أكبر من ذلك بكثير، فالمنتخب المصري يتمتع بأخلاقية الجماعة بين صفوفه، وهو الأمر الذي يجعل أداء الفراعنة له مذاق خاص.



وأوضحت أن المدرب المكسيكس خافيير أجيري نجح في استغلال نقاط القوة التي يتمتع بها لاعبو المنتخب القومي، فهم لا يشعرون بالضيق من الضغط الإعلامي، وعلى استعداد كامل وتام للبطولة.



وأشارت إلى أن مصر نجحت في الاستعداد بسرعة فائقة للبطولة، وظهر التألق في حفل الافتتاح، وفتحت سجل التخديف للبطولة، ولم يقترب حتي أي فريق من الإنجاز المصري حتى الآن، فلدى الفريق أعصاب فولاذية للتعامل مع الضغوط.