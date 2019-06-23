عقود احتراف لـ4 مواهب في اتحاد كلباء

واصل اتحاد كلباء توقيع عقود الاحتراف مع اللاعبين الشباب لمدة 3 مواسم، ومنهم المهاجم ياسر حسن "18 عامًا"، ولاعب الوسط سيف عبيد الزعابي "18 عاما"، لينضما إلى القائمة التي شملت أيضًا كلًا من يوسف الزعابي "19 عاما"، وعبد الله فيصل البيرق "18 عاما".



وجاءت هذه الخطوة في إطار حرص شركة الكرة في النادي على المحافظة على العناصر الواعدة المميزة من أجل تدعيم الفريق الأول للكرة مستقبلًا.



يُذكر أن شركة كرة القدم تعاقدت أخيرًا مع خالد شماريخ من الإمارات، وناصر عبد الهادي من الوحدة، ويعقوب الحوسني من الجزيرة، والأردني ياسين البخيت من دبا الفجيرة، والتوجولي بينيل ملابا قادمًا من فريق فينلو الهولندي.