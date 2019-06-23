وزير الدفاع الكويتي والمبعوث الأمريكي لإيران يبحثان الوضع في المنطقة

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد صباح اليوم الأحد، مع المبعوث الأمريكي مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية المكلف بجوانب نشاطات إيران براين هوك، الوضع في المنطقة.



وذكر بيان صادر عن الجيش الكويتي اليوم أن الاجتماع، الذي جرى في قصر السيف بالكويت، تناول الأمور ذات الاهتمام المشترك.



ووصل هوك، إلى الكويت أمس السبت، لبحث الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في خليج عمان، والتصعيد القائم في المنطقة.



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن هوك سيبدأ جولة بعدة دول خليجية هي الكويت والسعودية والإمارات وعمان والبحرين حيث سيناقش الشأن الإيراني.