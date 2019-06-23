"العثمانلي يحتضر".. واشنطن بوست: أردوغان لن يترك أوغلوا يظفر باسطنبول

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على إعادة الانتخابات في بلدية إسطنبول بين عدد من المرشحين أبرزهم المعارض أكرم إمام أوغلو، الذي فاز في الانتخابات الماضية على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم.



وقالت الصحيفة الأمريكية، إن انتخابات بلدية إسطنبول تعد محورية بالنسبة للنفوذ في تركيا، كما أنها اختبار للديمقراطية ولحظة فاصلة في تاريخ الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يراهن على تاريخه السياسي في هذه الانتخابات.



وتابعت أن الاقتراع اسلابق قد تم إلغاؤه من قبل اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بعد طعن الحزب الحاكم على نتائج التصويت التي فاز فيها أوغلو ولأسباب غير منطقية بالمرة، ولكن هذه المرة لا يمكن أن يترك أردوغان النتيجة للصدفة.



وأضافت أن مجموعات من المراقبين على الانتخابات كونوا فرق عمل؛ لمراقبة العملية الانتخابية في أكثر من 30 ألف مركز اقتراع، وهو ما كان بمثابة تحد شعبي لحزب أردوغان الحاكم.



وأوضحت أن انتخابات بلدية إسطنبول بمثابة محاولة لاستعادة الديمقراطية المفقودة، والخطر هنا ينبع من الضغط السياسي قبل التصويت وبعده، خصوصًا أن أردوغان اكتسب شعبيته السياسية بعد توليه منصب رئيس بلدية إسطنبول قبل 25 عامًا، والآن لا يمكن التغلب على قبضته الاستبدادية على الحكم.



وتابعت أن أوغلو اعتمد في حملته على حرية الصحافة والرأي وعدم الاستبداد في الحكم كما فعل حزب أردوغان ومرشحه.



وأكدت الصحيفة أن إسطنبول تعد أكبر مدينة تركية ومركزها التجاري، وتنتج ما يقرب من ثلثي الناتج المحلي للبلاد، وتعد إسطنبول أهم بلد بالنسبة لأردوغان.



وأشارت إلى أن استطلاعات الرأي ما زالت ترجح كفة أوغلو، ما دفع أردوغان لمحاولة استعطاف الأكراد والمثليين الجنسيين.



وتابعت أن اقتصاد تركيا المتعثر يعد حجرة عثر في طريق أردوغان لاستمرار قبضته الاستبدادية على البلاد، حيث وعد أوغلو بكبح الإنفاق الحكومي العام في المدنة والقضاء على شبكات الرعاية وتقديم المساعدة المالية للأسر ذات الدخل المنخفض.