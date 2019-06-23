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الأحد 23/يونيو/2019 - 01:24 م

شاهد.. منافس أردوغان يدلي بصوته في إسطنبول واستطلاعات الرأي ترجح كفته

منافس أردوغان
منافس أردوغان
إسراء صلاح الدين
dostor.org/2683216

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأكرم إمام أوغلو المرشح الرئيسي في انتخابات بلدية إسطنبول وهو يدلي بصوته في الاقتراع.

وأظهرت الصور حضورا إعلاميا مكثفا للرجل الذي عرف بـ "منافس أردوغان"، والذي نجح في إسقاط الحزب الحاكم في أكبر مدن تركيا وأهمها.

تعد إسطنبول أكبر مدينة تركية وتنتج نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وهي أهم بلدة في تركيا من وجهة نظر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم، حيث بدأ ديكتاتور تركيا مشواره السياسي من بلدية إسطنبول.

وألغى أردوغان وهيئاته القضائية نتائج الانتخابات الأولى التي فاز فيها أوغلو على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم، وتوعد أردوغان وهدد أوغلو في حال فوزه في الانتخابات الثانية.

وفي آخر استطلاعات للرأي أجرتها المراكز البحثية التركية، تفوق أوغلو على يلدريم بنسبة 6.7%، ومن المتوقع أن يفوز أوغلو في الانتخابات في حال لم يتدخل أردوغان وحزبه في النتيجة.

شاهد.. منافس أردوغان يدلي بصوته في إسطنبول واستطلاعات الرأي ترجح كفته
شاهد.. منافس أردوغان يدلي بصوته في إسطنبول واستطلاعات الرأي ترجح كفته
شاهد.. منافس أردوغان يدلي بصوته في إسطنبول واستطلاعات الرأي ترجح كفته
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