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الأحد 23/يونيو/2019 - 01:21 م

الوادي الجديد تدعم المدرسة الزراعية بالخارجة بـ5 صوب

الوادي الجديد تدعم
محمد علي مهدي
dostor.org/2683208

قررت محافظة الوادي الجديد دعم المدرسة الثانوية الزراعية بالخارجة بخمس صوب زراعية لزراعة وإنتاج الخضروات، وإنشاء منافذ لبيع منتجات هذه الصوب للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمشروع الصوب الزراعية الذي تم إنشائها بالمدرسة وعددها 3 صوب لإنتاج الخضروات وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتدريب وتأهيل الطلاب على أساليب الزراعة الحديثة.

كما وجه "الزملوط" بسرعة الانتهاء من خطة زراعة ملاعب مدارس بالمحافظة بالنجيلة، وذلك لإضفاء مظهر جمالي للمدارس، وكذلك استغلال المساحات الغير مستغلة داخل المدارس لزراعتها بالنخيل.

الجدير بالذكر أن الصوب بمدرسة الخارجة الزراعية بدأت في إنتاج خضروات الخيار والباذنجان والفلفل بإنتاجيات مرتفعة، وعالية الجودة، وستشهد طفرة إنتاجية متميزة من شأنها الارتقاء بالمدرسة، بجانب دورها الرائد في تدريب الطلاب وصقل مهاراتهم، ومساعدتهم على إقامة المشروعات الزراعية الخاصة وتأهليهم نحو سوق العمل الحر، بجانب إنتاج المحاصيل عالية الجودة، وتحقيق الكفاية الإنتاجية من الخضراوات لصالح المواطنين بهدف القضاء على غلاء الأسعار.

الوادي الجديد تدعم المدرسة الزراعية بالخارجة بـ5 صوب
الوادي الجديد تدعم المدرسة الزراعية بالخارجة بـ5 صوب
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