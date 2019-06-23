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اقتصاد
الأحد 23/يونيو/2019 - 01:21 م

4.9% تراجعا في صادرات السيارات الصينية خلال فترة يناير- مايو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2683207

صدرت الصين 392 ألف مركبة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، بانخفاض 4.9 % على أساس سنوي، وفقا لبيانات صناعية.

وعلى وجه التحديد، تراجعت صادرات سيارات الركاب 14.5 % على أساس سنوي إلى 259 ألف وحدة خلال تلك الفترة، فيما ارتفعت صادرات السيارات التجارية بواقع 21.7% على أساس سنوي إلى 133 ألف وحدة، بحسب الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وأظهرت بيانات الجمعية أنه في شهر مايو وحده صدرت البلاد 78 ألف مركبة، بانخفاض 16.4% مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.

وأوضحت الجمعية أن كبرى شركات صناعة السيارات شهدت تراجعا في عائدات أعمالها بنسبة 9.2 %، مسجلة 1.26 تريليون يوان خلال فترة يناير- أبريل.

وشهدت الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، تراجعا في مبيعاتها للسيارات للمرة الأولى خلال أكثر من عقدين في عام 2018.

وفي وقت من سابق من هذا الشهر أعلنت الحكومة عن تدابير لتعزيز مبيعات السيارات، تشمل منع الحكومات المحلية من فرض سقف على استهلاك واستخدام سيارات الطاقة الجديدة.

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