دمياط: عدم إقامة قوافل طبية إلا بالتنسيق مع مديرية الصحة

أصدرت محافظة دمياط، اليوم الأحد، الأمر الإدارى رقم 4 لسنة 2019، والذي يفيد بالتأكيد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية بعدم السماح بإقامة أية قوافل طبية بنطاق المحافظة إلا بعد التأكد التام من اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية حيالها.



كما أكدت المحافظة على التنسيق المسبق مع مديرية الصحة بدمياط، والحصول على الموافقات اللازمة لذلك، مؤكدة أنه وفي حالة مخالفة تلك التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتسبب ورئيس الوحدة الواقع بنطاقها المخالفة إلى التحقيق.



جاء ذلك بعد ورود قيام بعض الجمعيات الأهلية بتنفيذ عدد من القوافل الطبية بنطاق مراكز ومدن المحافظة دون التنسيق مع ديوان عام المحافظة ومديرية الصحة والحصول على موافقة مسبقة بذلك، فضلًا عن تقديم مديرية الصحة تقرير يفيد وجود عدد من المخالفات ببعض من هذه القوافل التي يتم تنفيذها دون إخطار أو موافقة مسبقة.