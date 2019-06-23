البرتغالي "تيكسيرا" يقترب من تدريب الشباب السعودي

اقترب مجلس إدارة نادي الشباب السعودي بقيادة رئيسه خالد البلطان من حسم ملف المدرب الأجنبي الذي سيتولى تدريب الفريق الأول في الموسم المقبل.



وبات المدرب البرتغالي إرماندو تيكسيرا الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً من تولي مهمة تدريب نادي الشباب في الموسم الجديد.



ووصلت مفاوضات الليث الشبابي لمراحل متقدمة للغاية مع المدرب البرتغالي من أجل الاتفاق معه على تفاصيل عقده.



ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم الاتفاق النهائي بين الطرفين، ليقود المدرب البرتغالي سفينة الليث.



وكان خالد البلطان قد فاز برئاسة مجلس إدارة نادي الشباب السعودي لأربع سنوات مقبلة بشكل رسمي.