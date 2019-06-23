الجزائر وكينيا يتطلعان لحسم مواجهتهما الأولى فى كأس إفريقيا

يسعى كل من منتخبي الجزائر وكينيا لحسم مواجهتهما الأولى في بطولة كأس أمم إفريقيا عندما يلتقيان مساء الأحد على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في ختام الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة القارية المقامة بمصر حتى 19 يوليو المقبل.



ويواجه المنتخبان قبل اليوم في 7 مباريات منها واحدة ودية، حيث فاز المنتخب الجزائري في 3 مباريات رسمية، وخسر اثنتين وتعادل في واحدة، بينما فازت كينيا بهدف دون رد في المباراة الودية الوحيدة التي جرت

بتاريخ 18 سبتمبر 1997، بدار السلام عاصمة تنزانيا وهي الأخيرة بين الفريقين.



وتعود أول مواجهة بين الجزائر وكينيا إلى 18 أيلول/سبتمبر 1977، حيث فاز " الخضر" 4 1/، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 1978، وفازت كينيا في مباراة الإياب 2 -1.



والتقى المنتخبان مجددا عام 1985 في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم1986 بالمكسيك، حيث تعادلا في نيروبي دون أهداف، وفازت الجزائر إيابا بثلاثية نظيفة.



وفازت كينيا على ضيفتها الجزائر بهدف دون رد في 2 يونيو 1996 في ذهاب الدور المؤهل لمونديال فرنسا 1998، لكنها خسرت مواجهة الإياب التي لعبت بعد 12 يوما بهدف دون رد أيضا.