لاعبو الجزائر جاهزون لرفع التحدى فى كأس إفريقيا

أكد لاعبو المنتخب الجزائري جاهزيتهم للمواجهة الأولى التي تجمعهم مساء الأحد، بمنتخب كينيا في مستهل مشوارهم بنهائيات كاس أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر حتى 21 يوليو المقبل.



واختتم المنتخب الجزائري استعداداته لمواجهة كينيا أمس السبت، بإجراء مرانه الأخير على ملعب بترو سبورت في حضور كل اللاعبين.



وقال جمال الدين بن العمري، مدافع نادي الشباب السعودي، للصحفيين الذين تواجدوا بملعب الدفاع الجوي، إن منتخب بلاده مصمم على تسجيل بداية جيدة في البطولة الإفريقية، مؤكدا أن كل اللاعبين واعون لما ينتظرهم من

تحديات كبيرة.



وأضاف: "لا أقول إننا تفاجأنا بالظروف المناخية التي وجدناها بالقاهرة، لكن أعتقد أنها مريحة وتساعد على تقديم أداء مقبول. استعداداتنا جرت في ظروف مثالية، والكرة الآن في يد اللاعبين".



وتابع: "لا يهم من يكون في التشكيل الأساسي فنحن نشكل عائلة واحدة، وكل واحد منا سيعمل على تقديم أفضل ما لديه في حال حصل على ثقة المدرب"، مستطردا: "منتخب كينيا منافس لا يجب الاستهانة به وسيلعب هو الآخر من أجل الفوز".



أما آدم وناس، مهاجم نادي نابولي الإيطالي، فأشار إلى تعافيه التام من الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر قطر، وأنه بات رهن إشارة الجهاز الفني.



وأكد وناس، انه يتطلع بفخر كبير للمشاركة في بطولة نهائيات كاس أمم أفريقيا للمرة الأولى، معربا عن أمله في مساعدة منتخب بلاده على الوصول إلى أدوار متقدمة جدا.



كما لفت إلى أن التركيز الدائم والروح الجماعية هما مفتاح الفوز على منتخب كينيا.



وشدد عز الدوخة، حارس نادي الرائد السعودي، ومهدي زفان، مدافع رين الفرنسي، على أهمية الفوز بالمباراة الأولى، لمواصلة بقية المشوار بروح معنوية كبيرة.