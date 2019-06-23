أردوغان يصوت في انتخابات الإعادة وسط مخاوف من الهزيمة مجددا

صوّت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، في انتخابات الإعادة، لمنصب عمدة إسطنبول المقبل، وهي انتخابات يمكن أن يكون لها تأثير سياسي على حكومته الوطنية.



وأدلى أردوغان بصوته في إحدى مدارس الضواحي،وهو يقول "أعتقد أن الناخب المفكر سوف يتخذ القرار الأفضل لإسطنبول".



ويتم إعادة التصويت اليوم الأحد بعد فوز مرشح المعارضة Ekrem Imamoglu بسباق عمدة اسطنبول في مارس، بينما تم إلغاء النتيجة من قبل مجلس الانتخابات الرئيسي في تركيا، مشيرة إلى مخالفات إجرائية، بعد أن احتج الحزب الحاكم.



كما صوّت المرشحان الرئيسيان في اقتراع إسطنبول، إمام أوغلو وبينالي يلدريم المدعومة من الحكومة.