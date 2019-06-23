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الأحد 23/يونيو/2019 - 01:06 م

رئيس الوزراء يغادر إلى ألمانيا على رأس وفد وزاري

رئيس الوزراء يغادر
فاتن غلاب
dostor.org/2683171

غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، متوجها إلى ألمانيا على رأس وفد مكون من عدد وزراء الحكومة، في زيارة هناك يشارك خلالها في أعمال الدورة الثانية والعشرين من المنتدى العربي الألماني.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ويرافقه عدد من وزراء الحكومة، غادروا على متن طائرة خاصة من القاهرة، وتم إنهاء إجراءاتهم عبر الاستراحة الحكومية بالمطار.

ويرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفد من الجمعية المصرية لشباب الأعمال، يضم 10 أعضاء بأعمال الدورة الثانية وعشرين من المنتدى العربي الألماني، ومن المقرر أن تضم البعثة المصرية 130 عضوًا، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية.

ويتناول المنتدى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي العربي الألماني المشترك في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتحول الصناعي والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، وكيفية تعزيز جهود التنمية الصناعية ودور المناطق الحرة في دعم هذا القطاع، إضافة إلى استعراض سبل التعاون في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان، فضلًا عن تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الخاصة بتمكين رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.

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