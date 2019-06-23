إحالة دعوى إعلان انتخابات الصيادلة لـ"المفوضين"

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الأحد، إحالة الدعوى المقامة من الصيدليين محمد عبدالحميد، وأحمد وجدي، والتي طالبا فيها بإعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة التي أجريت في 16 أبريل الماضي، وإعلان فوز المدعين وعضوية مجلس النقابة الفرعية بالجيزة لهيئة المفوضين.



واختصمت الدعوى رقم 50076 لسنة 73 ق، نقابة صيادلة مصر.



كانت النقابة العامة للصيادلة، دعت في 16 أبريل الماضي، لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، وتنافس فيها 624 مرشحًا، بينهم 13 مرشحًا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحًا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدًا.