طلب إحاطة بشأن تطوير وتسليم مكاتب بريد العامرية غرب الإسكندرية

تقدم النائبان أحمد خليل خير الله، وأحمد الشريف، عضوا مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب بالإسكندرية، بطلب إحاطة لوزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، بشأن عدم تسليم مكتب بريد قرية الجلاء بمدينة برج العرب رغم الانتهاء من بناءها.



وكذلك عدم استكمال مكتب بريد المسيري، وإنشاء مكتب بريد البيضة المهندسين، وتطوير مكتب بريد العامرية، وتطوير مكتب بريد زاوية عبد القادر، وتسليم وافتتاح مكتب بريد الجلاء.



وقال أحمد الشريف إن حي العامرية أول وثاني لا يخدمهم إلا مكتبي بريد فقط في حالة متردية، ويجب إنشاء مكاتب بريد لخدمة أكبر عدد من المواطنين.



جاء طلب الإحاطة استنادا لحكم المادة 134 من الدستور المصري، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.