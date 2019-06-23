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الأحد 23/يونيو/2019 - 12:56 م

انطلاق أعمال الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف غدًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2683150

تنطلق أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، غدا الإثنين، في جنيف، والتي ستستمر حتى 12 يوليو المقبل.

وتفتتح ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان الدورة الجديدة بتقرير تعرض فيه حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، كما سينظر المجلس خلال أعمال دورته في أكثر من مائة تقرير تتناول مجموعة واسعة من القضايا التي قدمها 24 من خبراء وجماعات وآليات حقوق الإنسان بالمجلس.

ويركز المجلس خلال دورته الجديدة، على حقوق الإنسان للمرأة، وسيعقد مناقشة تستمر يوما كاملا حول حقوق الإنسان للمرأة تتناول العنف ضد المرأة في عالم العمل، وعلى حقوق المسنات وتمكينهن اقتصاديا، كما ستقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دراستها التحليلية حول الموضوع، في الوقت الذي يبحث المجلس في 28 يونيو الجاري مسألة حقوق المرأة وتغير المناخ، وهو الحوار الذي ستشارك فيه مارى روبنسون أول رئيسة لأيرلندا والمفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

كما يبحث المجلس الأممي أيضا ما يتعلق بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان للمشردين داخليا، وذلك مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، كما يبحث تقريرا مقدما من المقرر الخاص المعني بمسألة تجريم أو قمع تقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين الذين يدخلون دولة بطريقة غير منتظمة، كما ينظر المجلس ومن خلال تقارير المقررين الخاصين في قضايا تشمل استقلال القضاة والمحامين، وحق كل فرد في الصحة، والقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وغيرها من القضايا.

وينظر المجلس في حقوق الإنسان بدول بعينها، من خلال لجنة التحقيق الدولية المعنية بحالة حقوق الإنسان في سوريا، والتي ستقدم تقريرها الشفهي في تطورات الوضع هناك، كما سيستمع إلى تقرير للمفوضة السامية حول حقوق الإنسان في ميانمار، وإلى إحاطة من لجنة التحقيق المعنية ببوروندي التي ستقدم تقريرها الشفهي، ويستمع المجلس أيضا إلى تقرير للمفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان حول وضع حقوق الإنسان في فنزويلا، كما يعقد المجلس في أول يوليو مناقشتين عامتين بشأن حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس، إضافة إلى عقد مناقشات عامة بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى وغير ذلك من القضايا.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مؤلفة من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، وأنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة المجلس في 15 مارس 2006، بهدف رئيسي هو معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.

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