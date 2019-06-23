خبير أسترالي: هجمات التماسيح ستزداد مع تزايد الاحترار العالمي

قال خبير أسترالي إن هجمات التماسيح على البشر قد تتزايد مع استمرار تزايد ظاهرة الاحترار العالمي.



قال آدم بريتون، وهو خبير بعلم الحيوان بمعهد البحوث بقسم البيئة والحياة بجامعة تشارليس دارون في الإقليم الشمالي بأستراليا، لوكالة الصحافة الأسترالية، اليوم الأحد، إنه كلما ازدادت درجات الحرارة بالعالم ستتحرك التماسيح أكثر نحو مناطق لم تكن ترتادها من قبل أبدا.



وأوضح أن هذه التحركات ستعني أن هذه الحيوانات ستكون أقرب للبشر، الذين لم يكونوا قربها أبدا من قبل.



وأضاف أنه "مع احترار كوكبنا ستكون النتيجة المباشرة هي ازدياد الهجمات من التماسيح، التي ستؤثر الحرارة على توزيع مناطق معيشتها".



وأشار إلى أنه "نشهد في إندونيسيا التماسيح تتجه نحو أماكن لم نرها فيها من قبل لفترة طويلة، ونتيجة لذلك ربما نشهد العديد من الهجمات".