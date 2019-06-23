نجم مانشستر سيتي يحسم عرض بايرن ميونخ

يسعى نادى بايرن ميونخ الألمانى بكل قوة للتعاقد مع الجناح الشاب لنادى مانشستر سيتي الإنجليزي، ليروى سانى خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تعويض رحيل الثنائي فرانك ريبيرى وأريين روبن.



وفقًا لصحيفة "صن" الإنجليزية، فإن ليروى سانى نجم مانشستر سيتي حسم مستقبله بشأن عرض بايرن ميونخ، للانضمام إليه فى الميركاتو الصيفى الحالى، مفضلًا البقاء ضمن صفوف السيتي فى الموسم المقبل.



أضافت الصحيفة أن قرار النجم الألمانى الشاب صاحب الـ23 عامًا بالبقاء مع السيتي، يرجع إلى اعتقاده بأن اللعب فى الدوري الإنجليزي، أفضل من العودة إلى ألمانيا، خاصة أن البريميرليج يضم مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم فى الوقت الحالى.



وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من عدم توصل سانى إلى اتفاق مع مانشستر سيتي على تمديد عقده مع النادى، والذى يتبقى فيه عامين أخرين، إلا أنه يفضل البقاء فى إنجلترا عن العودة إلى ألمانيا.



وكانت إدارة مانشستر سيتي قد حددت سعر بيع نجمه الشاب سانى، خلال الصيف الحالى مقابل 90 مليون إسترليني، وهو المبلغ الذى رفضه بايرن ميونخ أن يدفعه مقابل ضم اللاعب.