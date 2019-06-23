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الأحد 23/يونيو/2019 - 12:50 م

10 نوفمبر.. الفصل في طعن محافظ المنوفية السابق على حكم سجنه

هشام عبدالباسط،
هشام عبدالباسط،
محمد عيسى
dostor.org/2683138

حجزت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبدالعال، نظر الطعن المقدم من محافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط، على حكم سجنه 10 سنوات مشددة وغرامه 15 مليون جنيه، لجلسة 10 نوفمبر المقبل للحكم.

كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط، وتغريمه 15 مليون جنيه.

كان النائب العام أحال المحافظ السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة تلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة.

ووجهت النيابة إلى المحافظ تهمة الرشوة عن طريق أخذ مبالغ مالية قدرها 27 مليونًا و450 ألف من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة.

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