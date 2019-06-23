ضبط موظف بهيئة التأمينات استولى على 127 ألف جنيه بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط سائق بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ استمر في صرف معاش سيدة متوفاة لحسابه لمدة 4 سنوات، بإجمالي 127 ألف جنيه.



كانت مباحث جرائم الأموال العامة بالمديرية تلقت بلاغا من شخصين باكتشافهما وجود مطالبة مالية مستحقة عليهما لصالح الهيئة القومية للتأمينات، كونهما من ضمن ورثة شقيقة والدهما المتوفاة، وذلك للاستمرار في صرف معاشها دون وجه حق.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائقا يعمل بالهيئة القومية للتأمينات، مستغلا طبيعة عمله بالهيئة، وقيامه بالاستيلاء على المال العام، والمتمثل في استمرار صرف معاش المذكورة عقب وفاتها دون وجه حق، خلال الفترة من 2014 حتى 2018، بإجمالي مبلغ 127 ألف جنيه.



وأضافت التحريات أن المتهم ظل يتردد على محل إقامة المذكورة قبل وفاتها كونها تستحق صرف المعاش المنزلي، إلا أنه استغل معرفته بوفاتها وتحصل على البطاقة الخاصة بصرف المعاش وشهادة وفاتها من المبلغين بزعم إنهاء إجراءات إيقاف المعاش الخاص بها، وقام بالاستمرار في صرف المعاش دون إخطار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوفاتها بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.