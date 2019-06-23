الليلة.. منتدى أدب المصريين يحتفي بالمترجم بشير السباعي

في سعيه لتقديم الكتابة المصرية من خلال مناقشة مشروعات الكتاب المصريين وأعمالهم مستثمرًا وسائل الإعلام الاجتماعي، ومستفيدًا من الدعم الذي يقدمه الكتاب الضيوف والنقاد المشاركون، يستأنف منتدى أدب المصريين "الربيع الأول" ندواته المجمعة بلقاءات حول منجز الشاعر والمترجم الراحل بشير السباعي، الذي توفي في أبريل الماضي، وتحمل الندوة عنوان "قهرتك يا موتُ الفنونُ" وذلك في السابعة من مساء اليوم.



ومحاورها هي عمر من الترجمة، ويتحدث فيها الدكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة، وناجي الناجي المستشار الثقافي بالسفارة الفلسطينية، ومحور بشير السباعي مفكرًا يتحدث الدكتور علاء عوض والدكتور محمد بدوي، ويقدم نخبة من المثقفين شهادات عن تجربة السباعي ومنهم عبلة عيد، وسارة السباعي، وصلاح عناني.



هذا ويعقد المنتدى في دار ابن رشد بمقره الكائن في 26 ش إسماعيل أباظة - بجوار مترو سعد زغلول.