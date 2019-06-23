تأهل سيدات المانشافت لربع نهائي مونديال فرنسا يسيطر على اهتمامات صحف ألمانيا

ركزت الصحف ألالمانية، الصادرة اليوم الأحد، على نجاح منتخب المانشافت للسيدات أمس السبت في التأهل للدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم للسيدات المقام بفرنسا.



وخرجت صحيفة "Bild am Sonntag" بعنوان "نحن في ربع النهائي"، وذلك بعد نجاح سيدات ألمانيا في الفوز على نيجيريا (3-0) في دور الـ16.



وحمل غلاف صحيفة "كولنر شتات أنتسايقر" عنوان "بسهولة في ربع النهائي"، في إشارة لفوز المانشافت السهل على نيجيريا.



أما صحيفة "Hamburger Morgen Post" فجاءت بعنوان "حلم كأس العالم لا يزال قائمًا"، في إشارة لإمكانية تتويج المانشافت بلقب المونديال في النهاية بعد الوصول لربع النهائي.



وسارت صحيفة "واز" على ذات الدرب، بعدما أبرزت تأهل سيدات ألمانيا لربع نهائي مونديال فرنسا.