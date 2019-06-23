دروجبا يكشف عن اسم مدرب تشيلسي الجديد

أكد أسطورة هجوم تشيلسي ديدييه دروجبا أنه يعرف تماما من سيشرف على تدريب الفريق اللندني في الموسم المقبل.



وترك المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري تدريب تشيلسي وانتقل للإشراف على يوفنتوس، بينما تشير التكهنات إلى اقتراب إدارة النادي اللندني من الاتفاق مع نجم البلوز السابق فرانك لامبارد لتولي المهمة.



ويشرف لامبارد حاليا على تدريب ديربي كاونتي الذي أكد عدم وجود اتصال رسمي بين الطرفين بشأن لامبارد حتى هذه اللحظة.



لكن دروجبا أكد لأنصاره أن الاتفاق بات قريبا، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية بين الطرفين.



وسئل دروجبا عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" عن هوية المدرب الجديد لتشيلسي، فأجاب المهاجم العاجي المعتزل: "إنه الشخص الذي تجري المفاوضات معه الآن لتولي المنصب، فرانك لامبارد".



وعندما سئل عن التوقيت الذي سيعلن فيه ذلك، قال دروجبا: "اهدؤوا.. اهدؤوا".



ووفقا لتقارير صحفية سابقة، قدمت إدارة نادي ديربي كاونتي عقدا جديدا لفرانك لامبارد قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني، لمدة 4 سنوات، بواقع 2.5 مليون جنيه إسترليني سنويا، من أجل مساعدته على التأهل إلى البريمير ليج، لكن الهداف التاريخي لتشيلسي يبدو عازما على العودة إلى الفريق الذي شهد بزوغ نجمه في سماء الكرة العالمية.



