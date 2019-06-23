مدرب انتر ميلان يطلب لاعب روما

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد لإنتر ميلان، طلب التعاقد مع لاعب جديد من صفوف روما.



ووفقًا لصحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن كونتي يستهدف ضم أليساندرو فلورينزي، الظهير الأيمن لروما، في الميركاتو الصيفي.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن فلورينزي يحظى بتقدير كبير من كونتي، لأنه يجيد اللعب في عدة مراكز.



ومن المتوقع أن يوافق روما على بيع فلورينزي في الميركاتو الصيفي، بشرط الحصول على عرض مالي يبلغ 30 مليون يورو.



وأوضحت الصحيفة أن الإنتر سيطلب ضم إيدين دجيكو وفلورينزي معًا، وستحسم الصفقة سريعًا إذا وافق الذئاب على التعاقد مع هنريك دالبرت، لاعب النيراتزوري.



وأكدت تقارير مؤخرا أن إنتر ميلان، حدد الدولي البوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما، كأحد الأهداف الرئيسية المرغوب في التعاقد معها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.