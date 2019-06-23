القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
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الأحد 23/يونيو/2019 - 11:57 ص

3 مرتكزات في النظام الغذائي لفقدان الوزن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2682998

أجرى مجموعة من الباحثين في جامعة "ستانفورد" دراسة جديدة شملت أكثر من 600 شخص يعانون من الوزن الزائد، لمعرفة ما إذا كانت هناك أي عوامل قد تجعل الحمية الغذائية أكثر فعالية.

وبحث العلماء بحسب nbcnews عن أدلة واضحة لحلّ مشكلة السمنة المنتشرة في العالم، حيث طلبوا من المشاركين اتباع نظام غذائي صحي قليل الدسم ومنخفض الكربوهيدرات، واستخلصوا بعد انتهاء التجرية خطة واحدة تجمع نصائح غذائية يتفق عليها جميع خبراء التغذية.

وشملت حميات إنقاص الوزن 3 مرتكزات:
الخضروات: تشكل الخضار جزءًا كبيرًا من أي برنامجٍ غذائي، لأنها تزود الجسم بعددٍ قليلٍ من السعرات الحرارية، وتمده بالمغذيات التي تحتاجونها لمحاربة الأمراض، مثل أمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان.

السكريات: أكدت الأبحاث أن السكر يجعل مذاق الطعام ألذ، لذلك تضيفه شركات تصنيع الأغذية إلى كل الأصناف المعلبة تقريبًا، بدءًا من الخبز وصولًا إلى الحساء وصلصة السلطة والحبوب واللبن وغيرها من الأطعمة.

ولفتت الوصايا إلى أن خفض الوزن يشترط الابتعاد عن السكريات، ولتناول كميات أقل من السكر يجب الابتعاد عن الأغذية المصنعة واستهلاك المزيد من الأطعمة الصحية التي تكون منخفضة الدهون بشكل طبيعي مثل: الفواكه، والخضراوات، والفاصوليا والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

الأطعمة غير المُعالجة: ارتبطت الأطعمة المعالجة بشكل مفرط بزيادة الوزن، ربما لأن العديد من الأطعمة المعبأة غير الصحية (كرقائق البطاطس، والمثلجات، والبيتزا المجمدة، والكوكيز..) تفتقر إلى الألياف الموجودة في العديد من الأطعمة كاملة التغذية، بما في ذلك الخضروات، إذ تساعد الألياف على إنقاص الوزن.

وتشمل الأطعمة غير المُعالجة، الفواكه، والخضروات، والفول، والمكسرات، والبذور، والحبوب الكاملة، والبيض، والمأكولات البحرية، والدجاج.

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