رئيس جامعة أسيوط يجتمع بمجلس "الطب البيطري" ويؤكد زيادة الموارد

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بما تتمتع به كلية الطب البيطري بالجامعة من إمكانيات متميزة تمكنها من القيام بدور واسع متقدم في نشاط الجامعة العلمية والبحثية، إلى جانب دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأكد أن كلية الطب البيطري تسير بخطى متقدمة لمواكبة كل ما هو جديد وعلى نحو متوازي في كافة التخصصات، وهو ما أنعكس أثره في إعادة اعتمادها من الهيئة القومية للجودة والاعتماد كأول كلية طب بيطري حاصلة على الاعتماد.



جاء ذلك خلال مشاركة رئيس جامعة أسيوط في اجتماع مجلس الكلية، وذلك بحضور الدكتورة مديحة حسني درويش عميد الكلية، والسادة الوكلاء لمختلف القطاعات وأعضاء المجلس من رؤساء الأقسام.



وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن مشاركته في اجتماع مجلس الكلية يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على توسيع أطر التنسيق بينها وبين كافة الكليات على نحو وثيق، وذلك عن طريق توطيد قنوات التواصل والمناقشة مع مختلف وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام للتعرف على رؤاهم وأفكارهم على نحو مباشر وأهم المعوقات التي تواجههم والتي من شأنها أن تؤثر سلبًا على الخدمة التعليمية المقدمة.



وأكد الدكتور طارق الجمال خلال اجتماعه بمجلس الكلية على حرص إدارة الجامعة على زيادة الموارد الذاتية داخل كافة كلياتها وهو ما يرتكز بشكل أساسي على زيادة عدد المشروعات العلمية البحثية الممولة وكذلك عدد الطلاب الوافدين.



وقالت الدكتورة مديحة درويش، عميدة الكلية، إن مشاركة رئيس الجامعة تضمنت إجراءه حوارًا مفتوحًا مع أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عددا من الموضوعات الإدارية والعلمية داخل الكلية.