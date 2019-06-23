القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:35 ص

قبل التصويت.. حسن طلب: جابر عصفور لن يتحمل هزيمة رابعة
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
محافظات
الأحد 23/يونيو/2019 - 11:57 ص

رئيس جامعة أسيوط يجتمع بمجلس "الطب البيطري" ويؤكد زيادة الموارد

الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط - محمد أبو شادي :
dostor.org/2682996

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بما تتمتع به كلية الطب البيطري بالجامعة من إمكانيات متميزة تمكنها من القيام بدور واسع متقدم في نشاط الجامعة العلمية والبحثية، إلى جانب دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد أن كلية الطب البيطري تسير بخطى متقدمة لمواكبة كل ما هو جديد وعلى نحو متوازي في كافة التخصصات، وهو ما أنعكس أثره في إعادة اعتمادها من الهيئة القومية للجودة والاعتماد كأول كلية طب بيطري حاصلة على الاعتماد.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس جامعة أسيوط في اجتماع مجلس الكلية، وذلك بحضور الدكتورة مديحة حسني درويش عميد الكلية، والسادة الوكلاء لمختلف القطاعات وأعضاء المجلس من رؤساء الأقسام.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن مشاركته في اجتماع مجلس الكلية يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على توسيع أطر التنسيق بينها وبين كافة الكليات على نحو وثيق، وذلك عن طريق توطيد قنوات التواصل والمناقشة مع مختلف وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام للتعرف على رؤاهم وأفكارهم على نحو مباشر وأهم المعوقات التي تواجههم والتي من شأنها أن تؤثر سلبًا على الخدمة التعليمية المقدمة.

وأكد الدكتور طارق الجمال خلال اجتماعه بمجلس الكلية على حرص إدارة الجامعة على زيادة الموارد الذاتية داخل كافة كلياتها وهو ما يرتكز بشكل أساسي على زيادة عدد المشروعات العلمية البحثية الممولة وكذلك عدد الطلاب الوافدين.

وقالت الدكتورة مديحة درويش، عميدة الكلية، إن مشاركة رئيس الجامعة تضمنت إجراءه حوارًا مفتوحًا مع أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عددا من الموضوعات الإدارية والعلمية داخل الكلية.

رئيس جامعة أسيوط يجتمع بمجلس "الطب البيطري" ويؤكد زيادة الموارد
رئيس جامعة أسيوط يجتمع بمجلس "الطب البيطري" ويؤكد زيادة الموارد
رئيس جامعة أسيوط يجتمع بمجلس "الطب البيطري" ويؤكد زيادة الموارد
رئيس جامعة أسيوط يجتمع بمجلس "الطب البيطري" ويؤكد زيادة الموارد
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان

الآن

مقتل وإصابة 8 داعشيين فى قصف أمريكى شرق أفغانستان

الصحف تبرز اتفاق السيسي ونيوسي على التسوية السلمية للنزاعات بإفريقيا

"عنف الطالبية" و"وقف عرض فيلم كازابلانكا" أبرز محاكمات اليوم

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة

ads
ads
الأكثر قراءة

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 27% والبيض 35%

سعر "الدولار" اليوم الأحد 23 يونيو 2019

وفاة رئيس أركان الجيش الأثيوبى فى إطلاق نار

نيمار يتنازل عن راتب سان جيرمان لأجل برشلونة

ألبومات الصور

بالصور.. ضبط 300 كيلو أسماك مجمدة منتهية الصلاحية فى الأقصر

مباراة الكونغو وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

"أمم أفريقيا" فى عزبة صلاح الدين بالقليوبية

حفل الفنان محمود الليثي في الجامعة الأمريكية

رياضة

تأهل سيدات المانشافت لربع نهائي مونديال فرنسا يسيطر على اهتمامات صحف ألمانيا

دروجبا يكشف عن اسم مدرب تشيلسي الجديد

مدرب انتر ميلان يطلب لاعب روما

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 27% والبيض 35%

سعر "الدولار" اليوم الأحد 23 يونيو 2019

وفاة رئيس أركان الجيش الأثيوبى فى إطلاق نار

نيمار يتنازل عن راتب سان جيرمان لأجل برشلونة

الرئيس نيوز

"جوجل" تعلن عزمها افتتاح مكتب القاهرة بسبب تحسن مناخ الاستثمار

وزيرا الدفاع والخارجية يغادران إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية

ضجّة بسبب ميريهان وثلاثي المنتخب.. واتحاد الكرة يلتزم الصمت

رئيس موزمبيق يغادر القاهرة بعد زيارة رسمية

تحذير من الأرصاد: موجة حارة غير مسبوقة تصل إلى 44 درجة

كشكول

الشربيني يحصد جائزة "أكاديما" لأفضل بحث علمي في العلوم الصيدلانية

غداً.. وزير التعليم يعلن نتائج دور مايو للأول الثانوي

وقفة لمعلمي العقود المؤقتة أمام التعليم لدخول المسابقة الجديدة دون اختبارات

الوطنية لليونسكو تنفذ مشروع "مستقبل برمجيات المصادر مفتوحة المصدر"

مقترح بتدريس مادة للعلوم السياسية بجامعة الأزهر

الأمصار

ترامب: الاتفاق النووي منح إيران 150 مليار دولار

اليمن يوقف استيراد النفط من 3 موانئ عربية

رسميًا.. روسيا توسع حدودها الجغرافية

أكثر من 1000 شخص يتظاهرون ضد الإرهاب اليميني بألمانيا

تشكيل منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا في مباراتهما الأولى بكأس الأمم الإفريقية

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

3 مرتكزات في النظام الغذائي لفقدان الوزن

جهاز استشعار لقياس مدى صلاحية الأغذية

ابتكار كلية صناعية لرعاية مرضى غسيل الكلى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

خبراء: ضعف المناعة وراء انتشار حمى الضنك في سنغافورة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎