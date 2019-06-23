عجمان الإماراتي يتجه للمغرب لجلب نجم حسنية أغادير

وجه مسئولو نادي عجمان الإماراتي أنظارهم نحو الدوري المغربي؛ من أجل تعزيز صفوف الفريق الأول في الموسم المقبل.



ويستهدف نادي عجمان التعاقد مع اللاعب المغربي كريم البركاوي متوسط ميدان فريق حسنية أغادير خلال الصيف الحالي.



وقدم النادي الإماراتي عرضًا رسميًا للتوقيع مع اللاعب صاحب الـ23 عامًا وضمه من صفوف فريق حسنية أغادير.



وينتظر الفريق البرتقالي الرد الرسمي على العرض المقدم لضم الجناح المغربي، للتحرك من أجل حسم المفاوضات حالة الموافقة، أو صرف النظر حال رفض العرض.