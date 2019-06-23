ضبط 3 مصانع حلويات تهدد صحة المواطنين بالقليوبية

شنت مديرية الصحة بالقليوبية برئاسة الدكتور حمدي الطباخ، صباح اليوم الأحد، حملة مكبرة على مصانع المواد الغذائية بمدينة قليوب، أسفرت عن ضبط 3 مصانع حلويات وبحوزتها 72 كيلو جراما حلاوة طحينية مضاف إليها مواد صناعية خطرة تهدد صحة المواطنين.



وذلك بحضور سامي رجب مراقب عام الأغذية، وعادل بيومي، ومحمد عبد المعطي، وفريق الإدارة الصحية بقليوب.



كمان تبين للحملة أن المنشآت غير مستوفاة لاشتراطات النظافة الصحية والسلامة والصحة المهنية وعدم حصول العاملين على شهادات صحية.



وتم التحفظ على المضبوطات حفاظا على صحة المواطنين وجرى سحب العينات وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها وبيان مدى خطورتها على الاستهلاك الآدمي.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.