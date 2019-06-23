القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
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الأحد 23/يونيو/2019 - 11:51 ص

الأرصاد: غدًا ارتفاع تدريجى فى الحرارة.. والقاهرة 37 درجة

الأرصاد: غدًا ارتفاع
أ ش أ
dostor.org/2682981

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة ليسود، غدا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى
القاهرة 25 37
شبين الكوم 25 37
طنطا 24 35
دمنهور 23 33
الإسكندرية 24 31
بلطيم 24 31
مطروح 23 30
السلوم 22 32
سيوة 23 39
بورسعيد 25 30
دمياط 25 30
الزقازيق 24 37
الإسماعيلية 22 37
السويس 24 37
العريش 22 31
رفح 23 31
رأس سدر 25 38
نخل 19 35
نويبع 26 37
طابا 24 36
كاترين 17 32
الطور 25 34
شرم الشيخ 28 39
الغردقة 27 38
مرسى علم 27 36
الفيوم 24 37
بنى سويف 24 37
المنيا 25 37
أسيوط 25 38
سوهاج 26 38
قنا 27 41
الأقصر 28 42
أسوان 29 42
أبوسمبل 9 2 40
الوادى الجديد 26 40
شلاتين 26 35
أبورماد 26 34
حلايب 27 33
رأس حدربة 27 32


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 30 45
المدينة 30 45
الرياض 24 43
المنامة 32 40
أبوظبى 31 41
الدوحة 32 44
الكويت 31 46
دمشق 17 39
بيروت 24 30
عمان 20 36
القدس 20 32
غزة 24 30
بغداد 27 45
مسقط 32 38
صنعاء 15 29
الخرطوم 29 41
طرابلس 27 35
تونس 21 34
الجزائر 21 25
الرباط 14 25
نواكشوط 20 29

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
أنقرة 14 30
اسطنبول 23 32
اسلام اباد 25 34
نيودلهى 26 32
جاكرتا 23 33
بكين 23 36
كوالالمبور 24 32
طوكيو 19 23
أثينا 21 34
روما 20 33
باريس 21 29
مدريد 18 31
برلين 14 29
لندن 19 24
مونتريال 14 28
موسكو 14 25
نيويورك 20 28
واشنطن 20 30

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