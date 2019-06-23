الفنزويلي مارتينيز: نلنا احترام الجميع بعد التأهل في كوبا أمريكا

أكد جوزيف مارتينيز مهاجم منتخب فنزويلا، أن بلاده نالت احترام الجميع من خلال التأهل إلى دور الثمانية لكأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).وأشار مارتينيز "نلنا احترام الجميع، نهدي هذا الإنجاز لشعب فنزويلا، الذي يساندنا دائما".



وأوضح "الآن علينا أن نواصل الانطلاق، لا نفكر في خصمنا التالي ، فقط نفكر في أنفسنا".



وسجل المهاجم داروين ماتشيز هدفين ليقود فنزويلا إلى التأهل للدور الثاني (دور الثمانية) ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بتغلبه على نظيره البوليفي 3 / 1 مساء السبت في الجولة الثالثة الأخيرة

من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا بالبرازيل.



ورفع المنتخب الفنزويلي رصيده إلى خمس نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق نقطتين خلف البرازيل ونقطة واحدة أمام بيرو فيما ظل المنتخب البوليفي في المركز الرابع الأخير في المجموعة بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.



وسجل ماتشيز هدفين لفنزويلا في الدقيقتين الثانية و55 وأضاف جوزيف مارتينز الهدف الثالث في الدقيقة 86 لتكون هذه الثلاثية أول أهداف الفريق في النسخة الحالية من كوبا أمريكا بعدما تعادل الفريق سلبيا مع نظيريه البيروفي والبرازيلي في المباراتين السابقتين.



وأحرز ليونيل جاستينيانو هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب البوليفي في الدقيقة 82 ليكون أول الأهداف التي تهتز بها شباك فنزويلا في هذه البطولة.