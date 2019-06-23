توماس كوك تستثمر انتعاشة السياحة المصرية وتفتتح فندقين في الجونة

أكد موقع "هوتلير" الإماراتي في نسخته الإنجليزية، أن مجموعة "توماس كوك"البريطانية تعتزم افتتاح فندقين لها في الجونة.



وتابع أن الشركة ستتفتح "كوكس كلوب" و"كاسا كوك" خلال شهري أغسطس وأكتوبر على التوالي.



وأكدت "توماس كوك"، أن قرار افتتاح فندقين لها في مصر، كجزء للاستفادة من الطلب السياحي المتزايد بقوة على مصر.



وأوضحت أن فندق "كوكس كلوب" يعد السادس الذي يفتح هذا العام في جميع أنحاء العالم، بينما "كاسا كوك" يعد الخامس.



وأشارت إلى أن "كوكس كلوب" سيضم 144 غرفة مزدوجة، بينما يضم "كاسا كوك" نحو 100 غرفة، ويتميز الثنائي بالتصميمات الداخلية ذات الطابع العربي.



وقال ويل ثاوجوت رئيس قسم الرحلات في توماس كوك، أن حجوزات العغملاء ارتفعت في الموسم الصيفي لعام 2019 بنسبة 15%، بينما ارتفعت رحلات فصل الشتاء بنسبة 57%.



وتابع "لقد أثبتت مصر شعبية كبيرة بين عملائنا، وسيكون الفندقين إضافة رائعة لعروض رحلاتنا، وسنستقطب إعجاب لاعبي وعشاق الجولف والرياضات المائية، وكل من يبحث عن الشمس الشتوية الرائعة".