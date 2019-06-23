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الأحد 23/يونيو/2019 - 11:48 ص

تقنية لاكتشاف أمراض القلب عبر التحديق بعيون المرضى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2682972

توصل علماء من جامعة هارفارد إلى تقنية جديدة عبر الذكاء الاصطناعي لاكتشاف أمراض القلب عبر التحديق بعيون المرضى.

وأوضح الباحثون، عبر دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature journal Biomedical Engineering، التقنية الجديدة التي تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم مسح العين، ثم التنبؤ بعوامل الخطر القلبية الوعائية، مثل العمر والجنس وضغط الدم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحليل أسهل وربما أسرع من اختبار الدم مع الدقة نفسها تقريبًا، وفقا لما نشره موقع «engadget».

وتقوم التجربة على مسح العين بدرجة 45 درجة، ومن المفترض إجراء المزيد من البحوث لحسم ما إذا كان النموذج يحتاج إلى تعديل لصور أكبر أو أصغر، ومجموعة بيانات أكبر من تلك التي استخدمها العلماء في التجربة، لبدء تطبيق هذه التقنية قريبًا.

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