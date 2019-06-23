مدرب بيرو: اتحمل مسئولية الهزيمة الثقيلة أمام البرازيل

أكد الأرجنتيني ريكاردو جاريكا مدرب منتخب بيرو أنه يتحمل مسئولية الهزيمة الثقيلة بخمسة أهداف دون رد أمام البرازيل مساء السبت في كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا).



وشدد جاريكا على أن الهزيمة الثقيلة جاءت أمام أحد أقطاب كرة القدم في العالم.



وأشار خلال المؤتمر الصحفي للمباراة "لقد سيطر المنتخب البرازيلي على مجريات اللعب منذ البداية وحتى النهاية، لم نتوقع ذلك، لكنه حدث".



وأوضح "الشيء المهم هو أن نتعلم من هذه الهزيمة، رغم أنها مؤلمة للغاية لكل الجماهير ولنا في الفريق بشكل خاص".



وأكد "اتحمل كامل المسئولية، بعد هذه الهزيمة علينا أن نعيد تقييم الكثير من الأمور".