ضمادة ذكية تغني عن الإبر

طوّر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة ضمادة ذكية تحتوي على تسع إبر متناهية الصغر، من أجل سحب عينات الدم من المرضى دون الحاجة لإشعارهم بآلام الوخز.



ويقول الباحثون من الجمعية الأمريكية للكيمياء إن قُطر الإبر الصغيرة داخل الضمادة لا يزيد على قُطر شعرة الإنسان، ولا يزيد طولها على ملليمتر واحد، حسبما أفادت التقارير البحثية التي توصلوا إليها.



وأفاد موقع «ساينس ديلي» بأن الضمادة تحتوي على طبقة ورقية بها أعواد متناهية الصغر مصنوعة من الذهب ومبطنة بمادة من البوليمارات يمكنها إطلاق شحنات سالبة، كما تحتوي على نوعية من الصبغات التي تحتوي على شحنة موجبة.