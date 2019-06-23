إريكسن يختار ناديين للانضمام إلى أحدهما بعد عرض ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن نية النجم الدنماركى كريستيان إريكسن، صانع ألعاب نادى توتنهام، لانضمام إلى مانشستر يونايتد أو يوفنتوس، بعد ضياع حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن كريستيان إريكسن، نجم توتنهام، يتطلع إلى الرحيل إلى مانشستر يونايتد أو يوفنتوس، بعد أن انتهت آماله فى الانضمام إلى ريال مدريد، بسبب رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فى ضم النجم الفرنسي بول بوجبا من اليونايتد.



وأضافت الصحيفة أن النجم الدنماركى صاحب الـ27 عاما، لا يرغب فى البقاء بالموسم المقبل مع السبيرز، خاصة أنه رفض جميع العروض المقدمة من إدارة ناديه لتجديد عقده، الذى ينتهى فى صيف عام 2020، ولكن رئيس النادى اللندنى يطالب بـ100 مليون إسترليني لرحيله عن الفريق.





وكان إريكسن قد أكد فى تصريحات سابقة على رغبته فى خوض تجربة جديدة فى مسيرته الكروية خارج توتنهام، وتمنى أن يحسم مستقبله خلال الصيف الحالى.



وانضم النجم الدنماركى لصفوف السبيرز عام 2013، قادما من نادى أياكس الهولندى مقابل 11 مليون إسترليني، وخاض اللاعب 277 مباراة بقميص توتنهام فى جميع المسابقات، وسجل 66 هدفا.