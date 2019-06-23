عبد العال يترأس اجتماع اللجنة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة

بدأت فعاليات اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، والذي تضم رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية وهيئة مكتب المجلس، منذ قليل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس، ورؤساء اللجان العامة، وممثلي المستقلين ورؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب.



وعلمت "الدستور" من مصادر برلمانية ان اللجنة العامة ستناقش في اجتماعها الذي بدأ الان بمقر قاعة 25 - 30 بمجلس النواب الموازنة العامة للدولة بصفة عامة والموازنة العامة لمجلس النواب بصفة خاصة.



وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد وجهت الدعوة لأعضاء اللجنة العامة لاجتماع صباح الأحد، دون توزيع جدول أعمال علي أعضاء اللجنة ‎.



كما ناقش مجلس النواب، أمس، مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 20192020.