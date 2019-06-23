رقعة طبية لإصلاح أنسجة عضلة القلب التالفة

يتخذ الطبيب في كثير من الحالات الطبية قرارًا سريعًا وعاجلًا بنقل الدم إلى المريض، الذي يتم الحصول عليه من بنوك الدم بالمستشفيات، لكن جهودًا بحثية تتم الآن في مركز الطب القلبي الوعائي التجديدي، التابع لمؤسسة القلب البريطانية (جزء من كلية إمبريال كوليدج في لندن)، قد تسفر خلال 10 سنوات من الآن عن إيجاد بنوك أخرى توفر رقعًا طبية يمكن وضعها بالقلب لإصلاح أنسجته التالفة.



وخلال تجارب أجريت على الأرانب، وتم عرض نتائجها في مؤتمر للقلب عقد، أخيرًا، في مدينة مانشستر، أظهرت رقعة طبية تم تصنيعها من خلايا جذعية مصدرها خلايا من الرئة البشرية قدرتها على إصلاح الأنسجة التالفة من عضلة القلب، وهي مشكلة يعانيها مرضى قصور القلب.



وقصور القلب حالة غير قابلة للشفاء على المدى الطويل، ناجمة عن تلف عضلة القلب الناتج من الأزمة القلبية، ويؤدي ذلك إلى عدم قيام القلب بضخ الدم إلى الجسم كما ينبغي، وهذا يؤدي إلى أعراض مثل ضيق التنفس والتعب الذي يمكن أن يصبح أسوأ مع مرور الوقت.



وتعمل الأدوية الحالية على مكافحة تطور المرض، بدلًا من علاج المرض نفسه، لكن الرقعة الطبية الجديدة يمكنها إصلاح ما تلف من عضلة القلب.



ويقول الدكتور ريتشارد جبور، أستاذ القلب بإمبريال كوليدج لندن، وأحد الباحثين المشاركين في الدراسة في تقرير نشره موقع كلية إمبريال كوليدج: «إن تصنيع الرقعة يتم عبر خطوات عدة تبدأ بالحصول على خلايا الرئة البشرية التي يتم تحويلها إلى خلايا جذعية يمكن برمجتها لتصبح خلايا عضلية في القلب، ويتم تنميتها في المختبر لتكون أشبه برقعة طولها 3 سم يتم زرعها بالقلب».



ويضيف: «هذه الرقعة ستوفر الدعامات الهيكلية لعضلة القلب التالفة، وتساعدها على الضخ بمزيد من الكفاءة، كما أنها ستطلق أيضًا المركبات التي تحفز خلايا القلب إلى الإصلاح والتجديد».



ويأمل الفريق البحثي في بدء تجارب أولية للمرضى خلال فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، ليكون متاحًا للطبيب الحصول على إحدى هذه الرقع من بنوك متخصصة في حفظها، وغرسها في قلب المريض.