رفض دعوى السماح لـ"الهلالي" بالظهور في الإعلام

رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المحامي محمد أحمد صابر، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع ظهور الداعية سعد الدين الهلالي، في وسائل الإعلام.



اختصمت الدعوى التي حملت رقم 18817 لسنة 73ق، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



كان الهلالي أول المتقدمين للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي من جامعة الأزهر، تنفيذًا لقرار رئيس الجامعة رقم 1224 لسنة 2018، الذي صدر تفعيلا لنص لائحة قانون الأزهر 103 لسنة 1961.



تنظر الدائرة ذاتها، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس عبدالله، عضوي النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، للمطالبة ببطلان قرار مجلس إدارة النادي بالامتناع عن قيد الأعضاء بالفرع بكشوف أعضاء الجمعية العمومية التي عقدت 30 نوفمبر 2017 بالجزيرة.



طالبت الدعوى التي حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، بطلان ما يترتب على القرار من آثار تتمثل في تمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت تنفيذًا لحكم سابق صدر من المحكمة.



ذكرت الدعوى، أن "القضاء الإداري" أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي والتصويت والترشح وممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية.