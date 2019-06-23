الإسماعيلية تشكل غرفة عمليات خلال فترة كأس الأمم الإفريقية

أصدرت محافظة الإسماعيلية، قرارا بتشكيل غرفة عمليات اعتبارا من غد الإثنين، مقرها قاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة، خلال فترة إقامة كأس الأمم الإفريقية بالإسماعيلية؛ لمتابعة كل الأمور التي تتعلق بالمجموعة السادسة في البطولة، والتي ستؤدي مبارياتها في المحافظة.



وذكرت المحافظة- في بيان، اليوم الأحد، أن غرفة العمليات برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وعضوية المستشار العسكرى للمحافظة، ومدير مكتب المحافظ، ونائب رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ونائب مركز ومدينة فايد، ونواب الأحياء الثلاثة، ومندوب مديرية الصحة، ومندوب مديرية أمن الإسماعيلية، ومندوب مرفق الإسعاف، ومندوب إدارة المرور، ومندوب إدارة الحماية المدنية، ووكيل مديرية الشباب والرياضة، ورئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



وأوضحت أن الغرفة تضم أيضًا مدير إدارة الأشغال بالإسماعيلية، ومندوب هيئة قناة السويس، ومندوب شركة كهرباء القناة، والمستشار الإعلامي للمحافظة، ومدير عام الحسابات، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة الإعلام بالمحافظة، ومدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، ومدير إدارة السياحة بالمحافظة، ومدير إدارة الأزمات بالمحافظة، وعضو الإدارة القانونية بالمحافظة.