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الأحد 23/يونيو/2019 - 11:38 ص

الأجهزة اللوحية تحد من نمو عضلات أصابع الأطفال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2682948

يُحذر الأطباء من تعلق الأطفال الشديد بأجهزة الآيباد واللعب عليها لفترات طويلة، نظرًا لأنها تُصعب على الطفل كيفية الإمساك بالقلم الرصاص العادي والكتابة على الورق.

وأوضح الأطباء لدى وكالة أطفال وشباب العائلة للأبحاث أن الاستخدام المكثف للشاشات اللمسية، سواء الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية يُحد من نمو وتطور عضلات أصابع الأطفال ويضعف قوة قبضة اليد، ما يجعلهم يشعرون بصعوبة في حمل القلم الرصاص أو الألوان بشكل صحيح وسليم.

وأشارت طبيبة الأطفال باربي كلارك إلى أن الانتقال من الألعاب التقليدية إلى الأجهزة اللوحية يعرقل نمو الأطفال في سنواتهم الأولى، فمن السهل إعطاء الطفل آيباد للعب عليه، أكثر من تشجيعه على استخدام مكعبات وبناء منزل مثلًا.

وتنصح كلارك، عبر صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، الآباء بتشجيع أطفالهم على المشاركة في ألعاب ترفيهية وتعليمية خارج المنزل بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية قدر الإمكان، لاسيما الأطفال في السنوات الأولى، وأيضًا مشاركتهم اللعب داخل المنزل باستخدام اليد كألعاب البازل وغيرها من الألعاب التي تتطلب مهارات يدوية، لتقوية قبضة اليد.

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