اليوم.. المغرب والجزائر والسنغال يستهلون مسيرتهم فى كأس الأمم الإفريقية

تتواصل منافسات النسخة 32 لكأس الأمم الإفريقية اليوم بثلاث مواجهات في المجموعتين الثالثة والرابعة في ضوء ترقب جماهيري وإعلامي لظهور الثنائي العربي المغرب والجزائر بالإضافة لمنتخب السنغال، وهي المنتخبات التي رشحها العديد من مشاهير كرة القدم للتواجد بالأدوار المتقدمة والمنافسة على اللقب.



ففي المجموعة الرابعة يستهل منتخب المغرب المصنف رقم 47 عالميًا والرابع إفريقيًا مشواره بلقاء يبدو في المتناول أمام منتخب ناميبيا الذي يحتل المركز 113 عالميًا و28 قاريًا، وذلك على ملعب السلام بالقاهرة.



ويعد هذا اللقاء هو الثاني في تاريخ الطرفين بنهائيات كأس الأمم الإفريقية، بعد أن سبق لهما اللعب في الدور الأول بنسخة 2008 في غانا، وتفوق "أسود الأطلس" بخمسة أهداف مقابل هدف.



وفي المجموعة الثالثة يشهد ملعب الدفاع الجوي الظهور الأول لمنتخب السنغال المصنف الأول إفريقيًا والثاني والعشرين عالميًا، حيث سيواجه نظيره التنزاني الذي يحتل المركز 131 عالميًا والسادس والثلاثون قاريًا ويُدير اللقاء الحكم الدولي التونسي صادق السلمي.



كما يلتقي ضمن المجموعة ذاتها منتخب الجزائر بطل نسخة 1990، والمصنف رقم 68 عالميًا والثاني عشر إفريقيًا، مع منتخب كينيا صاحب المركز الـ105 عالميًا والثالث والعشرين إفريقيًا.



وكانت بطولة كأس الأمم الإفريقية قد انطلقت مساء الجمعة بلقاء مصر وزيمبابوي الذي انتهى بفوز مصر بهدف محمود حسن "تريزيجيه"، وفي اليوم الثاني حقق منتخب أوغندا مفاجأة كبيرة بتفوقه على منتخب الكونغو الديمقراطية (2-0)، وتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب مصر.



وفي المجموعة الثانية تغلب منتخب نيجيريا على بوروندي (1-0) بصعوبة وتربع في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن الثنائي غينيا ومدغشقر بعد تعادلهما (2-2) في لقاء مثير أداره تحكيميًا الدولي المصري أمين عمر.