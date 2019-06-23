كوتينيو: ساكون سعيد باللعب جانب بجانب نيمار

رحب البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة ولاعب المنتخب البرازيلي بفكرة مزاملة مواطنه نيمار في صفوف برشلونة في الموسم المقبل.



وتشير التقارير الصحافية أن نيمار في طريقه للعودة من جديد لملعب كامب نو في الصيف الحالي بعدما لمح ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان لموافقته على خروج نيمار هذا الصيف.



وقال ارثر ميلو لاعب وسط السيليساو عقب التغلب بخامسية أمام منتخب بيرو في ثالث جولات دور المجموعات في كوبا أمريكا المقام في البرازيل هذا الصيف:" بالتأكيد أريد اللعب بجانب نيمار، انه لاعب رائع، لكن ليس انا فقط، كلما كان لدينا لاعبين كبار كان ذلك افضل".



بينما قال صانع الألعب البرازيلي فيليب كوتينيو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية الشهيرة: " نيمار نجم سوبر واللعب بجانبه دائما ما يكون شىء مذهل، لا أعرف ما الذي سيحدث معه، لكن اذا قالوا لي هل تريد ان تلعب معه، سوف اكون سعيدا جدا بالتأكيد للعب بجانبه".



يذكر أن كوتينيو مرشح للرحيل في صفقة تبادلية ينتقل من خلالها نيمار لصفوف برشلونة هذا الصيف.